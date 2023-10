Eleitores chilenos mostram desânimo com tentativa conservadora de nova Constituição e aborto gera debate

Por Natalia A. Ramos Miranda e Lucinda Elliott

SANTIAGO (Reuters) - Os eleitores do Chile estão mostrando desânimo com a segunda tentativa de redigir uma nova Constituição para o país, liderada agora pelos conservadores, uma vez que a tentativa de endurecer ainda mais as já restritivas leis de aborto do país e outras medidas à direita ameaçam afastar a maioria dos eleitores.

Mais da metade dos chilenos, 54% dos entrevistados antes da conclusão do texto preliminar nesta semana, planeja votar contra a nova Constituição, de acordo com a empresa de pesquisas Cadem.