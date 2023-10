Embarcações quase colidem no Mar do Sul da China em meio a aumento de tensões

As relações entre as Filipinas e a China se deterioraram ainda mais este ano, em um momento de fortalecimento do envolvimento militar entre Manila e Washington, que, segundo Pequim, corre o risco de aumentar as tensões regionais.

As Filipinas e os Estados Unidos têm um Tratado de Defesa Mútua, e o Pentágono, em maio, deixou claro que protegeria as Filipinas se sua guarda costeira fosse atacada "em qualquer lugar do Mar do Sul da China".