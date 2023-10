Ex-rei da Espanha dá a entender que voltará à vida pública após vencer processo de assédio no Reino Unido

O porta-voz de Juan Carlos disse em um comunicado: "A decisão de hoje, favorável a Sua Majestade, restabelece as condições necessárias para novas aparições públicas".

O ex-monarca se mudou para Abu Dhabi em 2020 sob uma nuvem de escândalos que abalou a Casa Real, e não participou de nenhum ato oficial com a família real espanhola desde então.

A casa real espanhola se recusou a comentar a declaração de Juan Carlos nesta sexta-feira.

O porta-voz de Juan Carlos, questionado sobre a declaração, disse: "Sua Majestade não está mais enfrentando nenhum processo legal, restabelecendo assim as condições necessárias para novas aparições públicas, como ele teve a oportunidade de fazer recentemente nas competições de vela das quais participou, por exemplo"

Sayn-Wittgenstein alega que Juan Carlos deu a ela 65 milhões de euros como presente, para ocultar o dinheiro das autoridades fiscais espanholas, e que ela foi então assediada por Juan Carlos ou por pessoas agindo em seu nome quando não lhe deu acesso ao dinheiro.

Seus advogados também disseram que um livro alegando que a Princesa Diana foi morta pela inteligência britânica foi deixado no apartamento suíço de Sayn-Wittgenstein quando ela estava fora, que tiros foram disparados contra as câmeras de CCTV do lado de fora de sua casa e que seu telefone celular foi monitorado.