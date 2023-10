Junta do Níger diz que retirada francesa começará com 400 soldados no sudoeste

NIAMEY (Reuters) - A junta do Níger informou na noite de quinta-feira que 400 soldados franceses baseados na cidade de Ouallam, no sudoeste do país, serão os primeiros a deixar o país, em uma retirada que está causando um novo golpe para a influência da França na conturbada região do Sahel.

A saída das forças francesas do Níger foi uma das principais exigências dos oficiais militares que tomaram o poder em julho -- um de uma série de golpes recentes no Sahel que remodelou drasticamente a batalha de uma década contra insurgentes ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico.

Inicialmente, a França resistiu, recusando-se a aceitar a legitimidade da junta. Mas, no mês passado, o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu encerrar a cooperação militar com o Níger e retirar todos os 1.500 soldados franceses do país, deixando uma lacuna nos esforços ocidentais para combater a insurgência.