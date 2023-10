Líderes da UE decidem aumentar segurança econômica em meio a tensão global

Os participantes concordaram que a UE, composta por 27 países, deveria reforçar o seu mercado único, reduzir as dependências externas em tecnologias digitais e verdes, matérias-primas e medicamentos essenciais, e aumentar o investimento em pesquisa e capacidades.

"Fortaleceremos a nossa posição como potência industrial, tecnológica e comercial, colocando especial enfoque em áreas de alto valor agregado, nas quais já temos uma vantagem competitiva ou podemos nos tornar pioneiros", diz a declaração.

A declaração de Granada deverá orientar as discussões nos próximos meses sobre as propostas da Comissão Europeia que poderão levar a um controle mais rigoroso das exportações e saídas de tecnologias, especialmente aquelas que poderiam ser utilizadas para uso militar.

O Executivo da UE planeja trabalhar com os 27 países-membros do bloco para avaliar até ao final do ano se existem riscos para a segurança econômica ligados a semicondutores avançados, inteligência artificial, tecnologia quântica e biotecnologia.

(Reportagem de Philip Blenkinsop em Bruxelas e Belén Carreño em Granada)