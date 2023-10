"Metade do vilarejo se foi": ucranianos se recuperam após ataque de míssil russo

Por Max Hunder

HROZA, Ucrânia (Reuters) - Em um cemitério próximo a um campo fora do remoto vilarejo ucraniano de Hroza, moradores removiam a vegetação rasteira e limpavam o lixo para abrir espaço para mais sepulturas.

Trabalhando em silêncio, a atividade era algo para distraí-los do horror do que havia acontecido no dia anterior.