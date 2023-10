México busca acordos diplomáticos para devolver migrantes ao Brasil e outros 4 países

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Instituto Nacional de Migração do México (INM) disse nesta sexta-feira que pediu ao Ministério das Relações Exteriores que faça acordos diplomáticos com Brasil, Colômbia, Cuba, Nicarágua e Venezuela para que os países aceitem voos de retorno de migrantes.

Mais migrantes têm passado pelo México até a fronteira dos EUA -- um grande número em comboios de carga perigosos -- e o instituto afirmou ter registrado mais de 1,5 milhões de estrangeiros que entraram irregularmente no país este ano.

O INM também disse que as autoridades de migração estabeleceram 30 postos de controle ao longo das ferrovias de carga, como parte de um acordo com a operadora ferroviária Ferromex, que no mês passado suspendeu algumas rotas com destino ao norte devido aos migrantes que pegavam carona.