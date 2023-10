Número de mortos sobe para 40 após transbordamento de lago glacial no Himalaia indiano

As autoridades de Sikkim disseram que o mais recente desastre, que ocorreu antes de uma popular temporada de festas e turismo no Estado, afetou a vida de 22 mil pessoas.

"Recebemos telefonemas de pessoas informando que o nível do rio poderia subir às 3h da manhã e corremos para salvar nossas vidas", disse Javed Ahmed Ansari, de 44 anos, morador do vale do Teesta.

"Corremos em direção à colina na selva... Vimos casas sendo arrastadas. Agora só consigo ver o primeiro andar de nossa casa, que está cheio de areia, e tudo está submerso."

Cientistas e autoridades governamentais estavam trabalhando em um sistema de alerta antecipado para inundações glaciais no lago Lhonak, o que poderia ter dado às pessoas mais tempo para retirada se estivesse totalmente operacional, disseram à Reuters as autoridades envolvidas no projeto.

As autoridades de Sikkim haviam registrado 18 mortes na noite de quinta-feira. Autoridades do Estado vizinho de Bengala Ocidental disseram à Reuters que as equipes de emergência recuperaram outros 22 corpos que foram levados pela água.

Estima-se que 75 pessoas ainda estejam desaparecidas.