Partido Trabalhista britânico reivindica vitória "sísmica" em eleição na Escócia

Por Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O Partido Trabalhista, principal partido de oposição do Reino Unido, obteve uma vitória maior do que a esperada em uma eleição para um assento parlamentar na Escócia nesta sexta-feira, elevando as expectativas de que possa desbancar os nacionalistas escoceses e vencer uma disputa mais ampla em todo o país, prevista para o próximo ano.

O Partido Trabalhista está à frente do Partido Conservador, do primeiro-ministro Rishi Sunak, nas pesquisas de opinião no Reino Unido, mas provavelmente precisará recuperar grande parte do terreno perdido para o Partido Nacional Escocês (SNP) na Escócia na última década se quiser voltar ao governo em Westminster após 13 anos de ausência.