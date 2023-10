Portugal vai aumentar salário de funcionários públicos em média de 3,8% em 2024

Por Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) - O governo de Portugal anunciou nesta sexta-feira que vai aumentar os salários dos funcionários públicos em uma média de 3,8% no próximo ano, mas os sindicatos dizem que isso não é suficiente dado o aumento do custo de vida no país.

Os salários de funcionários públicos portugueses subiram no ano passado em cerca de 4,6%, abaixo da inflação de 5,4% estimada para o conjunto do ano pelo banco central do país, o Banco de Portugal.