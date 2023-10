Produção, venda e exportação de veículos caem em setembro ante agosto

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de veículos do Brasil recuou em setembro na comparação com agosto e ficou praticamente no mesmo nível do verificado um ano antes, em meio a um mercado interno enfraquecido e recuo das exportações, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

As montadoras instaladas no país produziram 8% menos veículos em setembro na comparação mensal, a 208,9 mil unidades. Na relação anual, o volume montado foi 0,5% maior, acumulando no ano até o final do mês passado baixa de 0,3%, a 1,75 milhão de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Já as vendas somaram 197,7 mil veículos novos, retração de 4,8%, ante agosto, que teve três dias úteis a mais de licenciamentos que o mês passado. Na relação com setembro de 2022, os emplacamentos subiram 1,9%, elevando o total no ano para 1,63 milhão de unidades, 8,5% acima do volume de um ano antes.