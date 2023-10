Reino Unido reafirma posição após briga diplomática entre Canadá e Índia

(Reuters) - A Grã-Bretanha reafirmou nesta sexta-feira a sua posição de que todos os países devem respeitar a soberania e o Estado de Direito, após relatos de que a Índia teria pedido ao Canadá a retirada de 41 diplomatas.

"O primeiro-ministro reafirmou a posição do Reino Unido de que todos os países devem respeitar a soberania e o Estado de Direito, incluindo os princípios da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", disse um porta-voz do governo em comunicado depois de o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, conversar com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

As tensões entre a Índia e o Canadá aumentaram no mês passado, quando o Canadá disse que estava "perseguindo ativamente alegações críveis" que ligavam agentes do governo indiano ao assassinato de um líder separatista sikh na Colúmbia Britânica, em junho.