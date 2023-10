Rivais na disputa pela presidência da Câmara dos EUA, Scalise e Jordan se destacam na arrecadação de recursos

Mas a história mostra que uma forte capacidade de angariar fundos é uma vantagem para conquistar o cargo mais alto da Câmara, um posto poderoso que é o segundo na linha de sucessão da Presidência dos EUA, depois do vice-presidente.

Scalise, membro veterano da Câmara há 15 anos de Louisiana e atualmente o segundo principal republicano da Câmara, também foi o segundo arrecadador de fundos de sua bancada no ciclo das eleições de 2022, arrecadando mais de 18 milhões de dólares por meio de sua campanha de reeleição, de acordo com as divulgações de financiamento de campanha à Comissão Eleitoral Federal.

A campanha de Scalise no Congresso doou mais de 15 milhões de dólares para aliados e causas conservadoras, incluindo mais de 14 milhões para o Comitê Nacional Republicano do Congresso (NRCC), segundo suas divulgações. O NRCC é o órgão do partido que trabalha para eleger republicanos para a Câmara.

O valor é como um distintivo que ele pode exibir enquanto tenta convencer seus colegas republicanos a apoiarem sua candidatura à presidência da Câmara em meio a uma revolta intrapartidária de conservadores de extrema-direita. McCarthy durou apenas nove meses como presidente da Câmara.

Ron Bonjean, estrategista republicano que, no passado, trabalhou para um presidente da Câmara e para o líder da maioria no Senado, disse em entrevista por telefone que Scalise tem uma vantagem na disputa.

Além de contar com uma grande organização em virtude de ser o líder da maioria, "ele não é um desleixado na captação de recursos", observou Bonjean.