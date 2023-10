Rússia convoca embaixador do Chipre por detenção de jornalista russo

(Reuters) - A Rússia convocou o embaixador do Chipre nesta sexta-feira após o que chamou de “ações inaceitáveis e provocativas” contra um jornalista russo e um funcionário da embaixada russa em Nicósia, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O ministério disse que a equipe de segurança no Chipre deteve violentamente e feriu um jornalista que trabalhava para o jornal estatal Rossiyskaya Gazeta, que, segundo os cipriotas, representava uma ameaça à segurança nacional.

“Consideramos as referências às atividades inadequadas do correspondente da Rossiyskaya Gazeta e à violação do regime administrativo da sua estadia no Chipre como absolutamente absurdas”, afirmou o ministério russo.