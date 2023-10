Rússia tenta retornar a Conselho de Direitos Humanos da ONU em desafio ao Ocidente

"Acho que há um cansaço em relação à Ucrânia. E, em segundo lugar, muitas pessoas não querem que os órgãos da ONU sejam dominados por vozes ocidentais, para não mencionar as atitudes autoritárias", disse à Reuters um diplomata asiático graduado, falando sob condição de anonimato.

Os críticos da Rússia afirmam que uma vitória do país nesta votação, enquanto a guerra de quase 20 meses na Ucrânia ainda continua, destruiria a credibilidade do Conselho com sede em Genebra, um dos órgãos mais eficazes da ONU.

Mas Moscou está ativamente angariando os votos de países africanos, asiáticos e de outros países não ocidentais na Assembleia Geral da ONU, composta por 193 membros, atacando o que considera ser a hipocrisia e o preconceito injusto dos Estados Unidos e de seus aliados.

"O Conselho de Direitos Humanos deve ser protegido contra o uso indevido como ferramenta para acerto de contas políticas e contra a prática de dois pesos e duas medidas", disse Vassily Nebenzia, embaixador da Rússia na ONU, na quinta-feira.

"Essas são as táticas de certos Estados... que se proclamam campeões dos direitos humanos", disse ele em uma recepção diplomática moderada na missão russa na ONU em Nova York, em um claro ataque às nações ocidentais.

Nebenzia estava falando poucas horas depois que um ataque com mísseis na região de Kharkiv, na Ucrânia, matou pelo menos 52 pessoas. Autoridades ucranianas e da ONU culparam a Rússia. Moscou não comentou, mas nega mirar deliberadamente alvos civis.