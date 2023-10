Sindicato UAW diz que "greve está funcionando" e adia mais paralisações

"Nossa greve está funcionando, mas ainda não chegamos lá", disse o presidente do UAW, Shawn Fain, em uma atualização transmitida ao vivo sobre as negociações com as três montadoras.

Até esta sexta-feira, o UAW havia intensificado ações semanais contra diferentes montadoras na tentativa de ter suas demandas atendidas.

A ameaça de greve contra a fábrica da GM em Arlington, Texas, que produz SUVs lucrativos como o Cadillac Escalade, estimulou a GM a concordar que as unidades de produção de baterias para veículos elétricos tornem-se sindicalizadas com contratos do UAW, disse Fain.

As vendas de veículos elétricos apresentam crescimento graças, em parte, a subsídios federais de apoio a uma transição dos EUA para taxas mais baixas de emissões de carbono. O sindicato quer que trabalhadores dessas instalações obtenham o mesmo salário e proteção de emprego concedidos a outros membros.

"Este é absolutamente um grande passo para todas as fabricantes de veículos na direção de fechar um contrato", disse Sam Fiorani, vice-presidente presidente da AutoForecast Soluções.

"Este foi o último grande obstáculo."