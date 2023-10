Startup espanhola PLD Space faz contagem regressiva para testar lançamento de foguete da Europa

MADRI (Reuters) - A startup espanhola PLD Space fará um teste de lançamento de seu foguete reutilizável Miura-1 na manhã de sábado, liderando uma nova geração de "microlançadores" após uma tentativa frustrada em junho.

O foguete deve decolar em sua missão de teste suborbital às 2h de sábado no horário espanhol (21h de sexta-feira, no horário de Brasília) de Huelva, no sudoeste da Espanha, marcando o que seus projetistas dizem que será o primeiro lançamento de foguete totalmente privado da Europa.

Uma primeira tentativa de lançamento em maio foi abortada devido aos fortes ventos de alta altitude e uma tentativa em junho falhou quando os cabos umbilicais na baía de aviônicos não foram liberados a tempo, interrompendo a decolagem enquanto fumaça e chamas eram expelidas do foguete.