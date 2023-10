Tufão trará fortes chuvas para China, Taiwan leva ajuda para ilha remota

O Koinu matou uma pessoa e feriu quase 400 em Taiwan, causando alguns dos maiores danos na remota Ilha Orquídea, na costa leste, onde vivem cerca de 5 mil pessoas, embora ninguém tenha se ferido na ilha.

Mais de 70 barcos foram virados ou afundados em um porto da ilha, duas escolas foram seriamente danificadas e a energia elétrica foi cortada.

Helicópteros do governo e da Força Aérea enviaram engenheiros para restabelecer a eletricidade e as telecomunicações, embora os primeiros barcos com suprimentos só devam chegar à Ilha Orquídea no início do sábado. Os voos civis continuam suspensos.

A província de Guangdong suspendeu dezenas de rotas de balsa desde o final da quinta-feira e o NMC alertou os turistas para que ficassem longe dos resorts de praia no último dia de um feriado de uma semana na sexta-feira.

Guangdong também suspendeu 83 trens de alta velocidade e fechou 29 locais turísticos, de acordo com a mídia e o governo.

O Koinu estava se deslocando a cerca de 144 km/h na costa da cidade de Shanwei na manhã desta sexta-feira, disse o NMC, diminuindo a velocidade em relação aos 252 km/h registrados na quinta-feira em Taiwan.