Turquia intensifica ataques contra militantes em meio à escalada de conflito na Síria

O ataque com foguete contra a base, realizado pela milícia curda síria YPG, matou um policial turco e feriu sete policiais e soldados na área de Dabiq, no noroeste da Síria, na noite de quinta-feira, informou Ancara.

A Turquia também realizou ataques aéreos e destruiu 30 alvos militantes em outras partes do norte da Síria, incluindo um poço de petróleo, uma instalação de armazenamento e abrigos, informou o Ministério da Defesa.

"Como foi feito no Iraque, todas as capacidades e fontes de receita desenvolvidas pela organização terrorista na Síria continuarão a ser destruídas de forma sistemática", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Na Turquia, dois militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) foram "neutralizados" na província de Agri, no leste do país, em um confronto com comandos durante uma operação com apoio de drones de combate e helicópteros de ataque, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, em um comunicado.

Ele afirmou que a polícia antiterror deteve 75 pessoas suspeitas de ligações com o PKK em uma operação em 11 províncias.

O PKK já havia reivindicado a responsabilidade pelo atentado a bomba de domingo em Ancara, que deixou os dois agressores mortos e feriu dois policiais. A Turquia disse que os agressores vieram da Síria, mas as forças sírias SDF negaram.