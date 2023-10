Polônia e Hungria ficam sozinhas na oposição à reforma migratória da UE

Por Gabriela Baczynska e Inti Landauro

GRANADA, Espanha (Reuters) - Polônia e Hungria bloquearam nesta sexta-feira uma declaração simbólica da União Europeia sobre migração, mas outros líderes reunidos em uma cúpula na Espanha disseram que, de qualquer forma, continuarão a rever as regras do bloco para lidar com as chegadas ilegais de pessoas ao continente.

Cerca de 250 mil pessoas chegaram até agora este ano ao território da UE por fora das passagens regulares da fronteira do bloco, onde vivem 450 milhões de pessoas.