Aliado de Putin sugere adiar eleição presidencial russa de março ou excluir de rivais

A agência de notícias estatal RIA disse que Kadyrov falou neste sábado em um comício no centro da capital chechena, Grozny, para 25 mil pessoas, para marcar o aniversário de Putin.

"Proponho agora, enquanto a 'operação militar especial' (guerra na Ucrânia) está em andamento, decidir por unanimidade que teremos um candidato nas eleições - Vladimir Vladimirovich Putin", teria dito Kadyrov.

"Ou cancelar temporariamente as eleições, porque não há mais ninguém que possa defender o nosso país hoje", acrescentou o checheno protegido de Putin que elevou a sua visibilidade pública desde o início da guerra.

A invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 tornou-se o maior desafio de Putin. Longe de assumir rapidamente o controle do vizinho e de frustrar as suas tentativas de se aproximar do Ocidente, Moscou controla apenas menos de um quinto da Ucrânia, com linhas da frente estáticas, gastos militares crescentes e centenas de milhares de russos lutando em um guerra para a qual não se voluntariaram.

No processo, Putin fez a Rússia romper relações com o Ocidente, que impôs sanções econômicas radicais ao país. A guerra também serviu para armar a Ucrânia a um custo enorme e ainda ajudou a expandir e reforçar a aliança da Otan, liderada pelos Estados Unidos.