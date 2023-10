Brasil diz que vai convocar reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou neste sábado que o país vai convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para tratar dos ataques disparados pelo grupo islâmico Hamas contra Israel, que deixaram mais de 20 mortos e centenas de feridos.

"Na qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão", afirmou a chancelaria brasileira em comunicado à imprensa. O Brasil está como presidente do conselho durante o mês de outubro.

Segundo o Itamaraty, "o governo brasileiro condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da Faixa de Gaza...Expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel."