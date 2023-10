Carro-bomba mata membro de partido russo na Ucrânia, diz governador

(Reuters) - Um oficial de um partido pró-Rússia foi morto por um carro-bomba neste sábado na cidade de Nova Kakhovka, controlada por Moscou, na província ucraniana de Kherson, afirmou o governador local.

Vladimir Malov, secretário executivo da filial na cidade do partido Rússia Unida, do governo local, morreu no hospital, disse Vladimir Saldo em seu canal no Telegram.

Saldo disse que Malov foi alvo de um "ataque terrorista", dando a entender que foi um ataque orquestrado pela Ucrânia. Não houve nenhum comentário imediato de Kiev.