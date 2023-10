Como aconteceu o ataque do Hamas contra Israel

INVASÕES NA CIDADE FRONTEIRIÇA

Os combatentes invadiram a cidade fronteiriça israelense de Sderot e foram relatados como estando em outra comunidade fronteiriça, Be'eri, e na cidade de Ofakim, 30 quilômetros a leste de Gaza, de acordo com a mídia israelense, citando telefonemas de residentes.

Um vídeo verificado pela Reuters mostrou vários homens armados na traseira de uma caminhonete branca passando por Sderot.

Muitos moradores de cidades do sul de Israel fortificaram áreas em suas casas que funcionam como abrigos antibombas e, no sábado, estavam usando-as como salas de pânico.

Os militares israelenses ordenaram que os moradores se abrigassem dentro de casa, dizendo pelo rádio: "Nós entraremos em contato com vocês."

No meio da manhã, o chefe de polícia de Israel, Yaacov Shabtai, disse que as forças estavam enfrentando homens armados em 21 locais e, às 13h30, os militares disseram que as tropas ainda estavam trabalhando para limpar as comunidades que haviam sido invadidas por homens armados.