Em visita à China, senador dos EUA pede tratamento justo para empresas norte-americanas

Schumer está liderando uma delegação bipartidária do Congresso na Ásia, que inclui paradas na Coreia do Sul e no Japão. O objetivo é promover os interesses econômicos e de segurança nacional dos EUA e, na China, o grupo espera encontrar-se com o presidente chinês, Xi Jinping.

A viagem segue as visitas de uma série de funcionários de alto escalão do governo Biden, incluindo a secretária de Comércio, Gina Raimondo, em agosto.

Schumer disse que "muitos de nossos eleitores sentem que, em alguns casos, a China não trata as empresas americanas de forma justa", enfatizando a necessidade de "reciprocidade, permitindo que as empresas americanas concorram tão livremente na China quanto as empresas chinesas são capazes de competir aqui".

Depois de aprovar um projeto de lei abrangente no ano passado para aumentar a concorrência com a China em chip e outras tecnologias, Schumer e os líderes do comitê democrata disseram em maio que escreveriam uma legislação para limitar o fluxo de tecnologia para a China, impedi-la de iniciar um conflito com Taiwan e endurecer as regras para impedir que o capital dos EUA vá para empresas chinesas.

O grupo de seis senadores, co-liderado pelo republicano Mike Crapo, se reunirá com líderes governamentais e empresariais dos três países que estão visitando e de empresas americanas que operam na região.

Outros senadores que participam da viagem são os republicanos Bill Cassidy e John Kennedy e os democratas Maggie Hassan e Jon Ossoff.