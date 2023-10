Empresa espanhola PLD Space lança foguete privado em marco para Europa

O lançamento levou uma carga com finalidade para testes, mas que não será divulgada, disse a empresa. O vídeo de controle da missão mostrou engenheiros torcendo e parabenizando uns aos outros enquanto o foguete subia. “Minha voz está embargada depois de tanta gritaria”, disse Raul Torres, presidente-executivo da PLD Space, logo após o lançamento. Ele disse que todos os sistemas de foguetes funcionaram “perfeitamente” e acrescentou que a empresa agora se concentrará em triplicar sua força de trabalho. "Isto é apenas o começo."

O primeiro-ministro interino da Espanha, Pedro Sanchez, escreveu em redes sociais que "o lançamento do Miura 1, o primeiro foguete com tecnologia 100% espanhola, foi um sucesso. Um marco que posiciona a pesquisa e o desenvolvimento da Espanha na vanguarda do transporte espacial".

O vôo durou 306 segundos. No entanto, a sua altura máxima de 46 quilómetros foi a metade da altitude planejada, de acordo com a space.com. O lançador pousou no Oceano Atlântico, onde a empresa irá recuperá-lo ainda neste sábado, informou a PLD Space em comunicado.

Uma primeira tentativa de lançar o Miura-1 em maio foi cancelada devido a ventos de grande altitude. Em junho, uma segunda tentativa falhou quando cabos não foram liberados a tempo, interrompendo a decolagem e provocando fumaça e chamas que saíram do foguete.

Para a terceira tentativa, o espaço aéreo, as áreas marítimas e as estradas foram fechadas nas proximidades do local de lançamento.