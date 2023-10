Equador investiga agência penitenciária após mortes de suspeitos por assassinato de candidato

(Reuters) - O Ministério Público do Equador abriu uma investigação sobre a agência penitenciária (SNAI) por sua possível participação na morte de seis suspeitos envolvidos no assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, anunciou a agência nas redes sociais.

As autoridades equatorianas afirmaram que iniciaram a investigação porque o SNAI não cumpriu uma ordem pendente de transferência dos presos por razões de segurança.

Villavicencio, um jornalista renomado que expôs a corrupção e o crime organizado no Equador, foi morto a tiros quando saía de um evento de campanha em agosto, trazendo o aumento da violência no país para os holofotes na época da campanha. A polícia prendeu seis pessoas naquele dia, enquanto outros suspeitos foram presos posteriormente.