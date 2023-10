EUA estão prontos para oferecer apoio a Israel, diz Biden

Biden falou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste sábado, para oferecer o apoio dos EUA, com cenas da violência sendo exibidas nas redes de notícias norte-americanas. Os dois líderes têm tido relações tensas, mas se encontraram em Nova York no mês passado em uma demonstração de solidariedade.

"Deixei claro para o primeiro-ministro Netanyahu que estamos prontos para oferecer todos os meios apropriados de apoio ao governo e ao povo de Israel", disse Biden em um comunicado divulgado após a ligação.

Biden também fez uma advertência contundente.

"Israel tem o direito de defender a si mesmo e a seu povo. Os Estados Unidos alertam contra qualquer outra parte hostil a Israel que busque vantagem nessa situação", disse ele.

A violência ocorre em um momento em que Washington está em desordem: Republicanos estão procurando um sucessor para o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, e um confronto orçamentário se aproxima com Biden e seus democratas, o que pode levar a uma paralisação do governo do país em cerca de 40 dias.

Biden foi informado na madrugada de sábado sobre os eventos em Israel e as autoridades da Casa Branca trabalharam durante a noite monitorando-os, disse uma autoridade.