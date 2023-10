Mundo reage a ataque do Hamas contra Israel

No sábado, um conselheiro do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, parabenizou os combatentes palestinos, informou o site de notícias semi-oficial ISNA. "Apoiaremos os combatentes palestinos até a libertação da Palestina e de Jerusalém", disse Yahya Rahim Safavi.

A televisão estatal do Irã mostrou os membros do parlamento levantando-se de seus assentos para cantar "Morte a Israel."

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, foi citado pela ISNA como tendo dito: "Nessa operação, o elemento surpresa e outros métodos combinados foram usados, o que mostra a confiança do povo palestino diante dos ocupantes."

CHANCELER ALEMÃO, OLAF SCHOLZ

"Recebemos hoje notícias aterrorizantes de Israel. Estamos profundamente chocados com os disparos de foguetes de Gaza e com a escalada da violência. A Alemanha condena esses ataques do Hamas e está ao lado de Israel", disse Scholz.