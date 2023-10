Os cadernos do barbeiro de Buenos Aires: uma história de inflação de 19.900%

Anos de declínio económico corroeram o rendimento e as poupanças dos argentinos. Os mais ricos tentam guardar recursos fora do país em dólares para escapar da inflação e da desvalorização cambial.

ABAIXO DE ZERO

O peso na sua forma atual surgiu com a indexação do Conselho Monetário em 1991, depois de meia década de “austral” que terminou com hiperinflação durante os últimos anos de Raúl Alfonsin, o ícone do retorno da Argentina à democracia em 1983. “Com a convertibilidade, a inflação foi para quase zero”, disse Galante.

Mas a paridade teve um custo: enfraqueceu a capacidade do país de puxar as suas próprias alavancas de política monetária e aproximou seu destino à saúde financeira dos Estados Unidos. A pressão começou a aumentar no final dos anos de 1990, à medida que os gastos excessivos do governo aumentavam e o desemprego se espalhava, terminando na grande crise econômica de 2001-02, sob o presidente Fernando de la Rua.

No final de 2001, argentinos furiosos apelaram para que o presidente renunciasse e encenaram uma corrida aos bancos enquanto tentavam fazer retiradas após os infames "corralitos”, quando o governo confiscou poupanças, seguindo exemplo do que ocorreu no Brasil durante o governo de Fernando Collor de Mello.

Em 20 de dezembro de 2001, de la Rua fugiu do palácio presidencial de helicóptero. A indexação foi desfeita, a inflação voltou. A pressão sobre Galante para atualizar os seus preços aumentou, embora as dificuldades enfrentadas pelos seus clientes significassem que um aumento significaria perder negócios. “Os custos começaram a subir cada vez mais rápido”, disse ele.