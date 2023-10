Pelo menos 15 morrem em terremotos no Afeganistão, dizem autoridades

Os números de vítimas se baseiam em relatórios primários do distrito de Zinda Jan, na província de Herat, disse Mullah Jan Sayeq, porta-voz do Ministério de Gerenciamento de Desastres do Afeganistão.

Ele acrescentou que os terremotos também abalaram as províncias de Farah e Badghis, onde há relatos de danos generalizados a casas, mas ainda não há detalhes sobre vítimas.

Equipes de emergência e voluntários estão se preparando para ir a Herat e ajudar as vítimas, disse Erfanullah Sharafzoi, porta-voz do Crescente Vermelho Afegão.

Os múltiplos tremores causaram pânico em Herat, disse a moradora Naseema.

"As pessoas saíram de suas casas, estamos todos nas ruas", escreveu ela em um texto para a Reuters, acrescentando que a cidade ainda estava sentindo tremores subsequentes.

(Por Rishabh Jaiswal em Bengaluru e Mohammad Yunus Yawar em Cabul)