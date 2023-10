Prêmio Nobel para ativista iraniana destaca situação das mulheres no Irã, diz Zaghari-Ratcliffe

LONDRES (Reuters) - O Prêmio Nobel da Paz atribuído à defensora dos direitos das mulheres iranianas presas, Narges Mohammadi, ajudará a destacar a situação das mulheres do país, disse neste sábado a sua ex-companheira de cela, Nazanin Zaghari-Ratcliffe.

A britânico-iraniana Zaghari-Ratcliffe foi libertada e voltou a Londres no ano passado, quase seis anos depois de ter sido presa no aeroporto de Teerã quando voltava para casa depois de uma viagem de Ano Novo iraniano para ver os pais com a filha pequena.

O comitê do Nobel disse que o prêmio homenageia os responsáveis ​​pelas recentes manifestações sem precedentes no Irã e apelou à libertação de Mohammadi, de 51 anos, que faz campanha há três décadas pelos direitos das mulheres e pela abolição da pena de morte no país.