Presidente da Turquia diz a apoiadores que não "reconhece" LGBT

Em sua fala em um congresso do Partido AK em Ancara, Erdogan, que frequentemente rotula os membros da comunidade LGBTQ como “desviantes”, disse que nem o seu partido, nem os seus aliados nacionalistas do MHP, reconhecem a comunidade LGBTQ.

"Não reconhecemos LGBT. Quem reconhece, pode ir e marchar com eles. Somos membros de uma estrutura que mantém sólida a instituição da família, que abraça fortemente a instituição familiar", disse ele.

“Vamos secar desde a raíz os atos sorrateiros que visam destruir a nossa instituição familiar ao apoiar tendências políticas, sociais e individuais perversas”, disse Erdogan a dezenas de milhares de apoiadores.

Após a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York no mês passado, Erdogan queixou-se de estar desconfortável com o uso do que descreveu como "cores LGBT" na ONU, que estava decorada com cores brilhantes que promoviam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

(Por Tuvan Gumrukcu)