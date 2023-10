Turquia diz ter "neutralizado" 58 militantes curdos no norte da Síria

A Turquia disse que os agressores vieram da Síria, mas as forças sírias da SDF negaram. Desde o atentado, Ancara lançou uma série de ataques aéreos e ataques contra alvos militantes no norte da Síria e do Iraque, ao mesmo tempo em que intensificou as operações de segurança em seu país.

"Alvos pertencentes aos terroristas do PKK/YPG nas áreas de operação Escudo de Eufrates, Ramo de Oliveira e Primavera da Paz, no norte da Síria, foram fortemente atingidos durante toda a noite", disse o ministério, referindo-se às regiões onde a Turquia já havia realizado incursões anteriormente.

O ministério disse que as operações, que segundo ele são realizadas sob o direito de autodefesa, "neutralizaram" 58 militantes na região. Ancara normalmente usa o termo "neutralizados" como sinônimo para mortos.

No final da sexta-feira, o ministério havia dito que os militares turcos haviam realizado ataques aéreos no norte da Síria, destruindo 15 alvos militantes onde, segundo o governo, acreditava-se que os militantes estavam.

Ao discursar no congresso de seu partido governista AK, em Ancara, neste sábado, o presidente turco, Tayyip Erdogan, repetiu aviso de que a Turquia "pode chegar de repente em uma noite", uma expressão que ele tem usado com frequência para atacar militantes na Síria e no Iraque.

"Implementaremos nossa estratégia de acabar com o terror em sua raiz com determinação e responsabilizaremos o PKK, a FETO e o Daesh por cada gota de sangue que eles derramarem", disse ele, referindo-se ao Estado Islâmico e à rede do clérigo Fethullah Gulen, com sede nos Estados Unidos, a quem Ancara acusa de orquestrar uma tentativa fracassada de golpe em julho de 2016.