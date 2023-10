Verstappen conquista 3º título da F1 no Catar

Por Alan Baldwin

DOHA (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, conquistou seu terceiro campeonato mundial de Fórmula 1 enquanto ainda corria, depois que seu companheiro de equipe e único rival pelo título, Sergio Perez, caiu em um sprint do Grande Prêmio do Catar no sábado.

O mexicano Perez precisava terminar entre os três primeiros colocados para manter o título oficialmente em aberto por mais um dia, com o grande prêmio principal no domingo, mas largou em oitavo e caiu para 11º antes de se envolver com Esteban Ocon, da Alpine, na 11ª volta.