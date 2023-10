Alemanha avalia possível suspensão de ajuda a palestinos após ataque do Hamas

BERLIM (Reuters) - A Alemanha discutiu neste domingo a possibilidade de suspender a ajuda do país aos palestinos após o ataque do grupo islâmico Hamas a Israel no sábado, o maior golpe contra o país em anos.

O governo alemão está revisando como os fundos de desenvolvimento na região estão sendo utilizados, considerando a gravidade dos eventos recentes.

A ministra alemã do Desenvolvimento, Svenja Schulze, do partido social-democrata de centro-esquerda, expressou preocupação com os ataques e destacou que o governo está revendo todo o compromisso da Alemanha com os territórios palestinos, incluindo a assistência financeira.