ANÁLISE-Reféns israelenses complicam plano de "vingança poderosa" de Netanyahu contra Hamas

Ariel Sharon, veterano da Guerra de 1973 e primeiro-ministro quando Israel se retirou de Gaza em 2005, considerou a retirada israelense como uma decisão dolorosa, mas argumentou que manter o controle sobre uma área tão densamente povoada seria extremamente desafiador.

Netanyahu pode optar por seguir uma estratégia mais familiar de eliminar líderes do Hamas por meio de ataques aéreos e bombardeios. Um dos ataques de maior destaque foi o assassinato do xeque Ahmed Yassin, líder espiritual do Hamas, em um ataque de helicóptero com mísseis em 2004. No entanto, esses ataques não conseguiram desalojar o Hamas.

O vice-chefe do Hamas, Saleh al-Arouri, informou à Al Jazeera que o grupo detém atualmente um grande número de prisioneiros israelenses, embora o Hamas não tenha divulgado um número específico até o momento. Al-Arouri afirmou que eles têm prisioneiros suficientes para garantir a libertação de todos os detidos palestinos.

A Associação de Prisioneiros Palestinos estima que cerca de 5.250 palestinos estão detidos nas prisões israelenses. Se Israel concordasse em libertar todos esses prisioneiros, representaria uma grande vitória para o Hamas e outros grupos militantes. No entanto, essa seria uma decisão politicamente difícil para Netanyahu ou qualquer líder israelense tomar.

Mohanad Hage Ali, do Carnegie Middle East Center, observou que, neste momento, as negociações parecem ser a única opção clara. “Independentemente da dor que Israel possa causar aos palestinos, seja bombardeando edifícios ou assassinando líderes em Gaza, isso não diminuirá em comparação com o que o Hamas infligiu a Israel”, afirmou.