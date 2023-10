Ao atacar Israel, Hamas também visou realinhamento da segurança no Oriente Médio

Autoridades palestinas e uma fonte local afirmaram que os homens armados que invadiram cidades israelenses, matando mais de 250 israelenses e fazendo reféns, também transmitiram a mensagem de que os palestinos não poderiam ser ignorados caso o desejo de Israel seja a segurança e que qualquer acordo saudita prejudicará a redução da tensão com o Irã. Mais de 250 habitantes de Gaza foram mortos na resposta de Israel.

“Todos os acordos de paz que vocês (os Estados árabes) assinaram (com Israel) não acabarão com este conflito”, disse Ismail Haniyeh, líder do Hamas que governa Gaza, à televisão Al Jazeera.

Uma fonte local, familiarizada com o pensamento do Irã e do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, acrescentou: “Esta é uma mensagem para a Arábia Saudita e para os norte-americanos, que apoiam a paz e Israel. Não haverá segurança em toda a região enquanto os palestinos forem deixados de fora da equação."

“O que aconteceu está além de qualquer expectativa”, disse a fonte. "Foi um ponto de virada no conflito."

O ataque do Hamas lançado a partir de Gaza segue uma onda crescente de violência que já dura meses na Cisjordânia cada vez mais ocupada por Israel, com intensos ataques de Israel e colonos judeus a palestinos e suas aldeias. As condições para os palestinos só pioraram sob o governo de extrema direita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. A pacificação está paralisada há anos.

Entretanto, tanto a Arábia Saudita quanto Israel sinalizaram a aproximação para um acordo de paz. Porém, segundo fontes revelaram anteriormente à Reuters, a determinação do reino em garantir um pacto de defesa com os EUA significaria a não sustentação de um acordo para obter concessões substanciais para os palestinos.