ATUALIZA 1-Israel retalia após ataques do Hamas, mortos passam de 1.100

Os ataques aéreos israelenses atingiram blocos residenciais, túneis, uma mesquita e residências de autoridades do Hamas em Gaza, matando mais de 400 pessoas, incluindo 20 crianças, de acordo com a promessa do primeiro-ministro de extrema-direita, Benjamin Netanyahu, de "vingança poderosa".

"Vamos atacar o Hamas severamente e será uma longa, longa jornada", disse um porta-voz militar israelense a jornalistas.

Além da Gaza bloqueada, as forças israelenses e a milícia libanesa Hezbollah, apoiada pelo Irã, trocaram tiros de artilharia e foguetes, enquanto no Egito dois turistas israelenses foram mortos a tiros junto com um guia.

Apelos de contenção vieram de todo o mundo, embora as nações ocidentais tenham, em grande parte, apoiado Israel, enquanto o Irã, o Hezbollah e os manifestantes em várias nações do Oriente Médio elogiaram o Hamas.

No sul de Israel, no domingo, homens armados do Hamas ainda estavam lutando contra as forças de segurança israelenses mais de 24 horas depois do ataque que envolveu disparos de milhares de foguetes e envio de bandos de homens armados que invadiram bases do exército e cidades fronteiriças.

"Minhas duas meninas são apenas bebês. Elas não têm nem cinco e três anos de idade", disse Yoni Asher, que relatou ter visto um vídeo de homens armados que capturaram sua esposa e suas duas filhas pequenas depois que ela as levou para visitar sua mãe.