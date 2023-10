Biles conquista mais 2 ouros no mundial; Rebeca Andrade e Flávia Saraiva ficam com prata e bronze

A brasileira Rebeca Andrade, que derrotou Biles no sábado e conquistou a medalha de ouro no salto feminino, obteve uma pontuação de 14.300, garantindo assim a medalha de bronze na prova da trave de equilíbrio.

Na final do solo, Biles conquistou seu segundo ouro com uma vantagem de 0,133 pontos sobre a segunda colocada, Rebeca.

A brasileira Flávia Saraiva ficou em terceiro lugar, recebendo uma nota de 13,966, o que lhe garantiu sua primeira medalha individual no campeonato mundial.

O britânico Jake Jarman conquistou o primeiro ouro da competição para a Grã-Bretanha na final do salto masculino, tornando-se campeão mundial pela primeira vez em sua carreira. Ele expressou sua alegria e alívio após a vitória e destacou que entrou na competição com nervosismo, mas conseguiu manter a calma e executar seus saltos com sucesso.

Além disso, o norte-americano Khoi Young ficou com a prata no salto masculino, somando sua segunda medalha após o segundo lugar no cavalo com alças e o bronze na prova por equipes. O alemão Lukas Dauser venceu a final das barras paralelas masculinas, enquanto o japonês Daiki Hashimoto levou o ouro na barra horizontal.

(Por Anita Kobylinska)