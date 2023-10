Chanceler da Alemanha alerta para consequências "incalculáveis" de guerra no Oriente Médio

O chanceler se referiu à percepção do dever histórico da Alemanha em relação a Israel, dada sua responsabilidade pelo Holocausto, ecoando uma declaração feita no início do dia pelos líderes dos três partidos de sua coalizão de centro-esquerda, bem como pelos conservadores da oposição.

Scholz disse que já conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e que também pretende falar com o presidente egípcio sobre possíveis esforços de mediação.

O chanceler alemão acrescentou que as autoridades aumentaram a proteção das instituições israelenses e judaicas na Alemanha em vista do ataque a Israel e condenou as comemorações da violência relatadas nas ruas alemãs.

(Por Andreas Rinke)