Erdogan diz que Turquia intensificará diplomacia para acalmar conflito israelo-palestino

ANCARA (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse neste domingo que a Turquia está determinada a aumentar os esforços diplomáticos para acalmar os combates entre forças israelenses e palestinas, mas acrescentou que uma solução de dois Estados é a única maneira de alcançar a paz na região.

Em discurso em Istambul, Erdogan disse que o conflito está no centro da maioria dos problemas no Oriente Médio e acrescentou que agora é necessário estabelecer um Estado palestino independente com Jerusalém como sua capital.

(Por Tuvan Gumrukcu)