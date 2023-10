Faixa de Gaza sofre dia mais mortal em 15 anos após resposta de Israel a ataques do Hamas

Lar de cerca de 2 milhões de pessoas, a Faixa de Gaza é administrada pelo Hamas desde que assumiu o controle do território em 2007. A economia do território tem sido sufocada por um bloqueio imposto por Israel com a ajuda do Egito.

Quando os ataques aéreos começaram no sábado, milhares de palestinos que viviam perto da fronteira com Israel fugiram de suas casas.

A UNRWA, a agência da ONU que fornece serviços essenciais aos palestinos, disse que pelo menos 20 mil palestinos estavam se abrigando em 44 das escolas que opera na Faixa de Gaza.

Em um comunicado, a UNRWA disse que dois meninos, ambos estudantes de escolas administradas pela ONU em Khan Younis e Beit Hanoun, foram confirmados como estando entre os mortos. Três escolas da UNRWA sofreram "danos colaterais" causados por ataques aéreos israelenses, acrescentou.

Eid Al-Attar, um professor, correu para uma escola da UNRWA com seus cinco filhos e seu irmão em cadeira de rodas quando os ataques aéreos israelenses atingiram áreas perto de suas casas na cidade de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza. "Passamos por cinco guerras desde 2008, e cada uma foi mais dura e mais difícil do que a outra", disse ele.

Ashraf Al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, disse que os hospitais estão sobrecarregados e dependem de geradores para eletricidade depois que Israel cortou no sábado fornecimento de energia à Faixa de Gaza.