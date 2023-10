FIA impõe limite de voltas a pneus no GP do Catar

A vida útil dos pneus já usados será levada em consideração.

“Qualquer carro considerado que excedeu o limite de vida útil dos pneus será relatado aos comissários como sendo conduzido em condições inseguras”, acrescentou o órgão em comunicado.

A FIA alertou no sábado, antes de uma corrida sprint de 19 voltas, que o Grande Prêmio deste domingo poderia se tornar uma corrida obrigatória de três paradas para limitar o uso de pneus.

A entidade também fez revisões nos limites da pista nas curvas 12 e 13.

A análise da Pirelli dos pneus usados na única sessão de treinos livres de sexta-feira encontrou uma pequena separação na parede lateral entre o composto de cobertura e as cordas da carcaça em muitos dos pneus usados em cerca de 20 voltas.

A FIA informou que o problema provavelmente foi causado pelo contato da parede lateral com as zebras "pirâmide" de 50 mm do circuito, com os pilotos passando pelas zebras para conseguir o tempo de volta mais rápido.