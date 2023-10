Israel bombardeia Gaza e número de mortos em nova guerra passa de 900

Na manhã de domingo, os destroços do ataque de sábado ainda estavam espalhados pelas cidades do sul de Israel e pelas comunidades fronteiriças, e os israelenses estavam se recuperando com a visão de corpos ensanguentados nas ruas dos subúrbios, em carros e em suas casas.

Os combatentes palestinos escaparam de volta para Gaza com dezenas de reféns, incluindo soldados e civis. O Hamas disse que emitiria uma declaração no final do domingo informando quantos reféns havia capturado.

Cerca de 30 israelenses desaparecidos que participavam de uma festa que foi alvo do ataque de sábado saíram do esconderijo no domingo, informou a mídia israelense.

A captura de tantos israelenses, alguns filmados sendo puxados através de postos de controle de segurança ou levados, sangrando, para Gaza, acrescenta outra camada de complicação para Netanyahu, depois de episódios anteriores em que reféns foram trocados por muitos prisioneiros palestinos.

O Hamas disparou mais foguetes contra Israel no domingo, com sirenes de ataque aéreo soando em todo o sul, e os militares israelenses disseram que combinariam uma retirada das áreas de fronteira com uma busca por mais homens armados.

O gabinete de Netanyahu disse que seu comando de segurança havia aprovado medidas para destruir "por muitos anos" as capacidades militares e governamentais do Hamas e da Jihad Islâmica, outro grupo militante que disse que também está mantendo prisioneiros, incluindo o corte de eletricidade, suprimentos de combustível e a entrada de mercadorias em Gaza.