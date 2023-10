Israel e Hezbollah trocam tiros de artilharia e foguetes

A missão de manutenção da paz das Nações Unidas no sul do Líbano, conhecida como UNIFIL, disse ter "detectado vários foguetes disparados do sudeste do Líbano em direção ao território ocupado por Israel", bem como disparos de artilharia de Israel contra o Líbano em resposta.

"Estamos em contato com as autoridades de ambos os lados da Linha Azul, em todos os níveis, para conter a situação e evitar uma escalada mais séria", disse a porta-voz Andrea Tenenti.

A Linha Azul é a linha de demarcação entre o Líbano e Israel, marcando o ponto para o qual as forças israelenses se retiraram quando deixaram o sul do Líbano em 2000.

No sábado, a UNIFIL disse que havia reforçado sua presença no sul do Líbano após os acontecimentos em Israel e Gaza, incluindo suas operações para combater o lançamento de foguetes.

A coordenadora especial da ONU para o Líbano, Joanna Wronecka, disse na rede social X que estava "profundamente preocupada" com a troca de tiros e pediu às partes que "protegessem o Líbano e seu povo de mais conflitos".

(Por Laila Bassam, Aziz Taher, Karamallah Daher e Maya Gebeily no Líbano, e Ari Rabinovitch em Jerusalém)