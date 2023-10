Papa Francisco pede fim da violência em Israel e Gaza e reza pelas vítimas

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco pediu neste domingo o fim dos ataques e da violência em Israel e Gaza, dizendo que o terrorismo e a guerra não resolvem nenhum problema, mas apenas trazem mais sofrimento e morte para pessoas inocentes.

"Acompanho com apreensão e tristeza o que está acontecendo em Israel", disse o papa em seu discurso semanal aos fiéis na Praça de São Pedro. "Expresso minha solidariedade com os parentes das vítimas e rezo por todos aqueles que estão passando por horas de terror e angústia", disse ele.

No sábado, o maior ataque em décadas contra Israel foi lançado pelo Hamas, deixando pelo menos 250 israelenses mortos, com mais de 300 palestinos mortos no bombardeio de retaliação de Israel.