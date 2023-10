Terremotos no Afeganistão matam cerca de 2.500 pessoas

Por Mohammad Yunus Yawar

CABUL (Reuters) - Cerca de 2.500 pessoas foram mortas em terremotos no Afeganistão e mais de 9 mil ficaram feridas, informou a administração do Talibã neste domingo, nos tremores mais mortais que abalaram o país montanhoso em anos.

Os terremotos de sábado no oeste do país ocorreram a 35 quilômetros a noroeste da cidade de Herat, com magnitude 6,3, informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS).