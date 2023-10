Tesouro dos EUA pressiona bancos de desenvolvimento para progresso em reformas até abril

O Tesouro dos EUA também está trabalhando em um modelo para os principais acionistas dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a fim de avaliar o impacto dos compromissos de capital exigíveis em seus orçamentos no caso de uma chamada de capital. Isso poderia ser um fator importante para desbloquear mais financiamento.

Qualquer nova proposta relacionada ao tratamento do capital exigível precisará ser aprovada pelos acionistas de cada banco multilateral de desenvolvimento. Isso foi confirmado por funcionários do banco.

Uma avaliação independente encomendada pela Fundação Rockefeller no mês passado concluiu que os principais braços de crédito do Banco Mundial poderiam aumentar os empréstimos em quase 900 bilhões de dólares se as agências de classificação de crédito ajustassem seus procedimentos relacionados ao capital exigível.

O funcionário acrescentou que o órgão diretivo do Banco Mundial apoiará uma nova declaração de visão, que é "criar um mundo livre de pobreza em um planeta habitável". Isso será discutido juntamente com outras reformas durante as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Marraquesh, Marrocos, esta semana.

O funcionário do Tesouro enfatizou a necessidade de abordar desafios globais, como as mudanças climáticas, pandemias e pobreza, pois essas questões estão interconectadas e podem ser abordadas de forma mais eficaz em conjunto.