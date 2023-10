Arábia Saudita envia carta de intenção para sediar Copa do Mundo de 2034

A SAFF disse que, depois de declarar sua intenção na quarta-feira de concorrer ao torneio, "mais de 70 associações membros da Fifa de diferentes continentes prometeram publicamente seu apoio ao Reino".

Na semana passada, a Fifa nomeou Marrocos, Espanha e Portugal como anfitriões da Copa do Mundo de 2030, com Uruguai, Argentina e Paraguai sediando os jogos de abertura para marcar o centenário do torneio.

(Por Osama Khairy)